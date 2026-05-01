FIFA’nın 76. Kongresi, futbol tarihine damga vuracak bir protestoya sahne oldu. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril el-Racub, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun sahnede kendisini İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile el sıkışmaya zorlamasına sert tepki gösterdi.

"ACI ÇEKİYORUZ"

Infantino’nun ısrarlı talepleri karşısında Rajoub, yaklaşık 2 dakika süren yüzleşmede geri adım atmadı. “Acı çekiyoruz!” diyerek kürsüyü terk eden Filistinli başkan, tüm salonun dikkatini üzerine çekti.

“FAŞİST BİR HÜKÜMETİN TEMSİLCİSİYLE EL SIKIŞMAM”

Olayın ardından açıklama yapan Rajoub, “Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden, bu politikaları savunan biriyle el sıkışmam mümkün değil. Onu iş birliği yapmaya layık görmüyorum” ifadelerini kullandı.

İSPANYOL KULÜPTEN FİLİSTİN’E DESTEK

Aynı gün UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Rayo Vallecano, Fransız ekibi Strasbourg’u 1-0 mağlup etti. İspanyol kulübü, galibiyeti Filistin halkına adadığını açıkladı. Maç sonrası oyuncular, tribünler önünde Filistin bayrağı açarak taraftarlarla kutlama yaptı.

"DANS ETMEYEN NETANYAHU"

Vallecas tribünlerinde ise siyasi mesajlar dikkat çekti. Taraftarların, İsrail Başbakanı’nı hedef alan “Dans etmeyen Netanyahu’dur” tezahüratları uzun süre statta yankılandı.