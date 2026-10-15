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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nde (FIFA) Başkan Gianni Infantino'nun gündeme getirdiği ticari hakların devri planı tartışmalara neden oldu.

BBC Sport'un haberine göre; Infantino, FIFA'nın ticari haklarının bir bölümünün özel bir yatırım şirketine devredilmesini içeren ve kamuoyundan gizli yürütüldüğü belirtilen FIFA Forward Enterprise (FFE) girişimi nedeniyle FIFA Konseyi üyelerinden özür diledi.

Ayrıntıları ortaya çıktıktan birkaç gün sonra rafa kaldırılan teklif, FIFA yönetiminde şeffaflık tartışmalarını beraberinde getirdi.

FIFA KONSEYİ'NDE GERGİN TOPLANTI

İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen FIFA Konseyi toplantısı yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

Toplantıda FFE girişiminin yanı sıra ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un bir Dünya Kupası maçında gördüğü kırmızı karta ilişkin cezanın askıya alınması, FIFA Barış Ödülü ve ulusal futbol federasyonlarına sağlanan finansman da ele alındı.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, toplantının katıldığı en açık ve en sert tartışmaların yaşandığı konsey toplantısı olduğunu belirtti. Ancak birçok önemli sorunun yanıtsız kaldığını vurguladı.

'SORULARI YANITLAMAZSA FIFA BAŞKANLIĞINA UYGUN DEĞİLDİR'

Debbie Hewitt, özellikle FIFA Forward Enterprise girişimiyle ilgili belgelerin konsey üyelerine sunulmamasını eleştirdi.

Hewitt, "Hayal kırıklığı yaratan konulardan biri, özellikle talep ettiğimiz hiçbir şeye yanıt alamamamızdı. Örneğin FFE ile ilgili belgeleri istedik ancak alamadık." dedi.

Belgeleri defalarca talep ettiğini belirten FIFA Başkan Yardımcısı, sorularını yazılı olarak iletmesinin istendiğini söyledi.

Infantino'nun açıklama yapmak zorunda olduğunu savunan Hewitt, şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu adamın o soruları yanıtlaması gerekiyor. Eğer şimdi bu soruları yanıtlamazsa FIFA başkanlığına uygun değildir."

Hewitt, toplantıda başka üyelerin de bu görüşü paylaştığını ifade etti.

'GERÇEKTEN PİŞMANSA BELGELERİ BİZİMLE PAYLAŞSIN'

Infantino'nun özründe bir miktar pişmanlık gösterdiğini kabul eden Debbie Hewitt, asıl sorunun söz konusu teklifin FIFA Konseyi'ne sunulmadan hazırlanması olduğunu vurguladı.

Hewitt, "Aslında özür dilediği konu, bu teklifi konseye getirmemiş olmasıydı. Eğer bundan gerçekten bu kadar pişmansa belgeleri bizimle paylaşsın." sözleriyle FIFA Başkanı'na çağrıda bulundu.

INFANTINO'NUN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Debbie Hewitt, FIFA Forward Enterprise girişimi, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası ve FIFA Barış Ödülü hakkındaki sorulara verilecek yanıtların Infantino'nun başkanlığa uygunluğunun değerlendirilmesinde belirleyici olacağını söyledi.

FIFA Başkanı'nın konsey üyelerinden özür dilemesine rağmen tartışmalı girişime ilişkin belgelerin henüz paylaşılmamış olması, kurum içindeki şeffaflık tartışmalarının devam etmesine neden oldu.