Gianni Infantino, Meksika’daki şiddet olaylarına rağmen Dünya Kupası organizasyonu konusunda “tam güven” duyduklarını açıkladı.
Meksika'nın Dünya Kupası ev sahipliği tehlikede mi? Infantino açıklama yaptı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Meksika’da kartel liderinin öldürülmesi sonrası yaşanan şiddete rağmen Dünya Kupası planlarının değişmeyeceğini söyledi. Jalisco’daki Estadio Akron’da play-off maçlarının oynanacağını vurguladı.Derleyen: Furkan Çelik
Jalisco eyaletindeki Estadio Akron, hem Mart ayındaki play-off maçlarına hem de 2026 Dünya Kupası grup karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.
Kartel lideri Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes’in öldürülmesi sonrası Guadalajara ve çevresinde misilleme amaçlı şiddet olayları yaşandı.
Infantino, “Meksika yetkililerine ve Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’a tam güvenimiz var” diyerek hükümete destek mesajı verdi.
Meksika, İzlanda ile oynadığı dostluk maçını 4-0 kazandı. Federasyon, karşılaşmanın güvenli ve olaysız şekilde tamamlandığını duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika, ABD ve Kanada ortaklığında düzenlenecek. Meksika turnuvada 13 maça ev sahipliği yapacak.
Yetkililer, kartel operasyonu ve sonrasındaki olaylarda en az 62 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Buna rağmen FIFA organizasyon planlarında değişikliğe gitmedi.