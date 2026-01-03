FIFA’dan “Barış Ödülü” alan ABD Başkanı Donald Trump döneminde, ABD ordusunun 11 ayda farklı coğrafyalarda düzenlediği askeri operasyonlar dikkat çekti. İşte bu sürede hedef alınan bölgeler...
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler
FIFA’nın Barış Ödülü verdiği Donald Trump, görevde kaldığı 11 ay boyunca ABD ordusunun farklı ülkelerdeki askeri operasyonlarına onay verdi. Barış vurgusuyla verilen ödül, Trump dönemindeki askeri müdahaleler nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.
İRAN
İran ve İsrail arasında patlak veren kısa süreli çatışmaların ardından, ABD de çatışmalara dahil olarak Haziran’da İran’daki üç kilit nükleer tesisi hedef aldı.
YEMEN
ABD, Mart ayında Yemen'in kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden İran'a bağlı Husileri bir dizi hava ve deniz saldırısıyla hedef aldı. Birçok sivil öldü.
IRAK
Irak’ta IŞİD bağlantılı hedeflere yönelik hava saldırıları yapıldı.
SURİYE
ABD, Aralık ayında Suriye’deki mevziileri vurduğunu açıklamıştı.
NİJERYA
ABD, Aralık ayında Kuzeybatı Nijerya’nın Sokoto Eyaleti’ndeki IŞİD bağlantılı gruplara karşı ‘güçlü ve ölümcül’ ilk saldırısını düzenledi.
SOMALİ
ABD ordusu, Somali'ye koordineli hava saldırıları düzenlemişti.
KARAYİPLER
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle deniz operasyonları yapıldı. Bazı müdahaleler fiili askeri güç kullanımı tartışmalarını doğurdu.
PASİFİK
Pasifik’te askeri tatbikatlar ve caydırıcılık amaçlı güç gösterileri artırıldı. Bölge, küresel rekabetin merkezlerinden biri haline geldi.
VENEZUELA
ABD ordusu Venezuela’ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Başken Caracas’ta düzenlenen saldırılarda kentin farklı kesimlerinden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.