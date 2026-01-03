Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler

FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler

FIFA’nın Barış Ödülü verdiği Donald Trump, görevde kaldığı 11 ay boyunca ABD ordusunun farklı ülkelerdeki askeri operasyonlarına onay verdi. Barış vurgusuyla verilen ödül, Trump dönemindeki askeri müdahaleler nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Haberi Paylaş
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 1

FIFA’dan “Barış Ödülü” alan ABD Başkanı Donald Trump döneminde, ABD ordusunun 11 ayda farklı coğrafyalarda düzenlediği askeri operasyonlar dikkat çekti. İşte bu sürede hedef alınan bölgeler...

1 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 2

İRAN

İran ve İsrail arasında patlak veren kısa süreli çatışmaların ardından, ABD de çatışmalara dahil olarak Haziran’da İran’daki üç kilit nükleer tesisi hedef aldı.

2 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 3

YEMEN

ABD, Mart ayında Yemen'in kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden İran'a bağlı Husileri bir dizi hava ve deniz saldırısıyla hedef aldı. Birçok sivil öldü.

3 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 4

IRAK

Irak’ta IŞİD bağlantılı hedeflere yönelik hava saldırıları yapıldı.

4 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 5

SURİYE

ABD, Aralık ayında Suriye’deki mevziileri vurduğunu açıklamıştı.

5 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 6

NİJERYA

ABD, Aralık ayında Kuzeybatı Nijerya’nın Sokoto Eyaleti’ndeki IŞİD bağlantılı gruplara karşı ‘güçlü ve ölümcül’ ilk saldırısını düzenledi.

6 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 7

SOMALİ

ABD ordusu, Somali'ye koordineli hava saldırıları düzenlemişti.

7 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 8

KARAYİPLER

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle deniz operasyonları yapıldı. Bazı müdahaleler fiili askeri güç kullanımı tartışmalarını doğurdu.

8 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 9

PASİFİK

Pasifik’te askeri tatbikatlar ve caydırıcılık amaçlı güç gösterileri artırıldı. Bölge, küresel rekabetin merkezlerinden biri haline geldi.

9 10
FIFA Barış ödülü vermişti: Trump’ın 11 Ayda Vurduğu Ülkeler - Resim: 10

VENEZUELA

ABD ordusu Venezuela’ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Başken Caracas’ta düzenlenen saldırılarda kentin farklı kesimlerinden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro