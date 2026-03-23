FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a yeni bir ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi açıklamasına göre, sarı-lacivertli kulübe toplam 1 dosyadan kaynaklanan 6 puan silme cezası uygulandı.

Adana Demirspor, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen cezalarla toplamda 60 puan tenzili cezasına çarptırılmış oldu. Kulüp, daha önceki kararlarla biriken puan silmelerinin üzerine eklenen bu yeni ceza ile ligde zor bir süreç yaşamaya devam ediyor.

Puan silme cezalarının genellikle yabancı oyuncu alacakları, transfer borçları veya FIFA'ya yapılan itiraz süreçlerinden kaynaklandığı biliniyor.

Ancak TFF açıklamasında cezanın detaylı gerekçesi belirtilmedi.

2025-2026 sezonunda ve öncesinde verilen cezaların büyük kısmı bu mali dosyalarla ilgiliydi.

Kulüp, Süper Lig'den düşüş sürecinde başlayan finansal sorunlar nedeniyle biriken borçlar yüzünden toplamda 60 puana varan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı (farklı tarihlerdeki 6'şar, 12'şer puanlık cezalar birikerek bu rakama ulaştı).

TFF açıklamalarında detaylı gerekçe belirtilmese de, sektör kaynakları ve haberlerde cezaların uluslararası disiplin dosyaları (FIFA'ya yapılan şikayetler) nedeniyle olduğu vurgulanıyor.

Trendyol 1. Lig'de puan cetvelini doğrudan etkileyen bu karar, Adana Demirspor'un küme düşme hattıyla arasındaki farkı daha da açabilir.