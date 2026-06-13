THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Kupası süresince özellikle A Milli Futbol Takımı’nın maçları başta olmak üzere turnuvadaki karşılaşmaların uçak içinde canlı olarak yayınlanacağını bildirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı gökyüzüne taşıyor: Yolcular maçları uçakta canlı izleyebilecek - Resim : 1

SPOR KANALLARI ÜZERİNDEN KESİNTİSİZ YAYIN

Yolcular, uçuş sırasında Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla maçları kesintisiz takip edebilecek. Böylece seyahat eden futbolseverler, turnuva heyecanını kaçırmadan izleme imkânına sahip olacak.

“BİZİM ÇOCUKLAR” VURGUSU

Üstün paylaşımında, “Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullanarak A Milli Takım’a destek mesajı verdi.

THY’nin bu uygulamasıyla birlikte, yolcular Dünya Kupası coşkusunu uçuş sırasında da yaşayabilecek.

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