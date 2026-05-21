Artvin’in tarımsal üretimiyle öne çıkan ilçesi Yusufeli, bahar aylarının gelmesiyle birlikte seralarında emek harcayarak fide yetiştiren üreticilerin feryadına sahne oluyor. Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ani bir kararla haftalık halk pazarı günü dışında ilçe genelinde fide satışını tamamen yasaklaması, tarım esnafında büyük bir şok dalgası yarattı. Tezgahlarda satışın devam etmesi durumunda 350 bin liraya ulaşan ağır cezai işlemlerle karşılaşacakları yönünde uyarıldıklarını dile getirdi.

Üreticilerden biri, “Seralarımızda 50-60 bine yakın fidemiz var. Haftada bir gün satış yaparak bunları nasıl değerlendireceğiz? Bu, elbise gibi dolaba kaldırılıp sonra tekrar çıkarılacak bir ürün değil. Hatta isim isim uyarıda bulundular” dedi.

40 senedir bu işi yapan Doğan Polat ise üreticinin alınan kararlardan zamanında haberdar edilmesi gerektiğini vurguladı. “Bize bu konuda resmi bir tebligat yapılmadı. Bu işi artık burada yapamayacağımıza dair herhangi bir belge verilmedi. Biz de buna güvenerek üretim yaptık, masraf ettik. Şimdi ise sezon ortasında bu işi yapamayacağımız söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici Şaban Keçeci de “Söylenecek bir şey yok. Adeta ‘Bu işi yapmayın, memleketi terk edin’ deniliyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yarından sonra bunların hepsini çöpe dökeceğim. Eğer yasaksa bunun zamanında bildirilmesi gerekiyordu. Bana yüz binlerce lira masraf ettirdikten sonra sezonun ortasında yasak getirilmez” dedi.