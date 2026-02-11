Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz pazartesi akşamı katıldığı CNN Türk yayınında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına yönelik, “Irak devleti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak” demiş, ülkede PKK’nın bulunduğu bölgeleri sayarak, “Buralarda ben çok uzak olmayan bir zamanda birtakım değişiklikler olabileceğini düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Ahmet Hakan’ın, “Bir süre sonra Irak, ‘Ben egemen bir devletim, benim topraklarımın içinde silahlı örgüt olamaz’ noktasına mı gelecek” sorusuna ise Bakan Fidan, “Evet” demişti.

'İÇİŞLERİNE YÖNELİK HAKSIZ BİR MÜDAHALE'

Bakan Fidan’ın açıklamaları Irak’ta tepkilere neden oldu. Fidan’ın açıklamaları “diplomatik teamüllerin ihlali ve Irak’ın iç işlerine yönelik haksız bir müdahale” olarak nitelendirildi. Irak devlet haber ajansının haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Fidan’ın açıklamalarının ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı dışişlerine çağırdı.

‘DOSTANE İLİŞKİLERE ZARAR’

Haberde, “Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, söz konusu açıklamaların Irak ile Türkiye arasındaki köklü dostane ilişkilere zarar verdiğini ve diplomatik protokolün ihlali anlamına geldiğini belirterek Bağdat’ın güçlü rahatsızlığını dile getirdi. Bahr el-Ulum, anayasal ve demokratik bir devlet olan Irak’ın, farklı siyasi sistemlere sahip ülkelerle eş tutulamayacağını vurguladı” cümleleri yer aldı.

“Sincar ve diğer Irak topraklarına ilişkin konuların tamamen ulusal meseleler olduğunu, Irak’ın kendi öncelikleri ve iç mekanizmaları çerçevesinde yönetildiğini" diyen Bahr-El Ulum, "Bağdat’ın, bu konular üzerinden çözüm dayatma ya da siyasi ve askeri nüfuz sağlama girişimlerini kesin bir dille reddettiğini” söyledi.

ÇEVİRİ HATASI DENİLDİ

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Fidan’ın açıklamalarının çeviri hatası nedeniyle yanlış yorumlandığını bildirdi. İnan, “Bakan’ın Irak’ın içişlerine ya da vatandaşlarına değil, Irak’ta faaliyet gösteren PKK unsurlarına atıfta bulunduğunu” dedi.

İnan, Türkiye’nin Irak’a yönelik politikasının egemenliğe saygı temelinde sürdüğünü ve içişlerine müdahale anlamı taşımadığının altını çizdi. Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyen Büyükelçi İnan, Irak’ın kaygılarını Ankara’ya ileteceğini belirtti ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden bağların korunmasının önemine dikkat çekti.