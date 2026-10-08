Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair önemli mesajlar verildi.

"SALDIRI DEĞİL, SAVUNMA ANLAŞMASI"

Gündemin en merak edilen başlıklarından biri olan Mekke Ortak Savunma İttifakı hakkında net değerlendirmelerde bulunan Fidan, sürecin hızla işlediğini vurguladı:

"Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede Meclis'e sevk etme yönünde kararımız var. Bu bir saldırı anlaşması değil; taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak."

Fidan, Yemen'den yapılan saldırılara karşı Suudi Arabistan'a hava savunması ve elektronik harp başta olmak üzere teknik konularda ne tür yardımlar yapılabileceğinin askeri yetkililerçe değerlendirildiğini ifade etti.

MACARİSTAN İLE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Macar mevkidaşı Orban ile çok verimli bir stratejik ortaklık toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, 2025 yılında 5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Fidan, Macaristan'daki NATO İleri Kara Kuvvetlerine katkıların süreceğini ve savunma sanayi alanındaki ortak üretim projelerinin derinleştirileceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ İÇ SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİ"

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine de değinen Dışişleri Bakanı Fidan, genişleme politikasının liyakat temelli, adil ve kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin üyelik süreci AB üyesi ülkelerin iç siyasi tartışmalarına kurban edilmemelidir" dedi. Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği geleneksel desteğin kıymetli olduğunu belirtti.

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK TEHLİKESİNE DİKKAT

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmakta olduğuna ve sivil gemileri hedef aldığına dikkati çeken Fidan, Türk bayraklı, sahipli ve personelli gemilerin de bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, tahıl sevkiyatındaki aksamalara ve küresel gıda güvenliği risklerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

ORBAN: GÜMRÜK BİRLİĞİ YENİLENMELİ

Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ise Türkiye ile stratejik bağların güçlendiğini belirterek, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ve Macaristan'ın her zaman Türkiye'nin dostu olarak bu süreci destekleyeceğini yineledi. Orban, TürkAkım üzerinden sağlanan doğal gaz arzının ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önemine işaret etti.