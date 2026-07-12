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FIBA U20 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE U20 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

İlk maçta Fransa'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, Almanya karşısında etkili bir performans sergileyerek parkeden 83-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. Devreye 42-34 üstün giren milliler, üçüncü çeyrekte de farkı korudu.

Son bölümde Almanya'nın geri dönüş çabalarına izin vermeyen ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 83-76 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

SALİH ALTUNTAŞ VE ÖMER KUTLUAY YILDIZLAŞTI

Türkiye'de Salih Altuntaş, 19 sayı ve 14 ribaundluk "double-double" performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Omer Kutluay is just 17, playing against 20-year-olds. 😳



📊 18 PTS | 3 REB | 4 AST #U20EuroBasket | 🇹🇷 83-76 🇩🇪 pic.twitter.com/CooM9cl18I — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 12, 2026

Ömer Kutluay ise 18 sayıyla takımına önemli katkı verirken, Kaan Onat 17, Yiğit Gökay Kaba da 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

GRUPTAKİ SON RAKİP İTALYA

Bu sonuçla A Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Türkiye U20 Milli Takımı, gruptaki son karşılaşmasında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.