Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekiminde ilk torbada yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) açıklamasına göre torbalar, güncel FIBA Kadınlar Dünya sıralamasına göre belirlendi.

Kura çekimi, 31 Mart Salı günü İsviçre’nin Mies kentindeki Basketbol Evi’nde TSİ 16.00’da yapılacak.

İlk turdan 17 takım ikinci tura yükselirken, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2026 Eleme Turnuvaları’ndan gelen yedi ekip de onlara katılacak.

TORBA DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye

Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

Takımlar, ikinci turda dörderli altı gruba ayrılarak maçlarını 2026 Kasım ve 2027 Şubat aylarındaki iki pencere kapsamında oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027’nin ortak ev sahipleri Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç ise kalan pencerelerde ikinci tur ile eş zamanlı olarak H Grubu’ndaki mücadelelerini sürdürecek.