Basketbolda yeni dönem: Kurallar değişiyor

Ayrıca, görüntü üzerinden pozisyon incelemesine ilişkin iki değişikliğe gidildiği de bildirildi. Açıklamada, "Maçın herhangi bir anında, bir faulün ardından verilen çembere temas (goaltending) veya çembere müdahale (basket interference) ihlalinin Anında Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS) ile incelenmesine izin verilecek." denildi. Önceki kuralın yeterince dengeli bir disiplin sistemi sunmaması nedeniyle bu değişikliğe gidildiği aktarıldı.