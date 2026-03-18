FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımlar netleşti.

İstanbul’un yanı sıra Çin’in Wuhan, Porto Riko’nun San Juan ve Fransa’nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.

Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası biletini aldı.

Ev sahibi Almanya ve kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etti.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek. Kura çekimi ise 21 Nisan’da yapılacak.