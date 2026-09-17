Fiat, ürün gamına eklemeye hazırlandığı yeni Grizzly modeliyle Türkiye pazarında dikkat çekmeye hazırlanıyor. C segmentinde konumlandırılan yeni SUV'un özellikle fiyat politikasıyla rekabette öne çıkması hedefleniyor.
Fiat'tan Türkiye'yi sallayacak yeni SUV: Fiyatı şok etkisi yaratacak
Fiat'ın Türkiye ve Latin Amerika pazarları için geliştirdiği yeni SUV modeli Grizzly için dikkat çeken açıklama geldi. Fiat Avrupa Direktörü Gaetano Thorel, merakla beklenen modelin satış fiyatının otomotiv pazarında “şok etkisi” yaratacağını söyledi.Kaynak: Diğer
İngiliz otomobil dergisi Autocar'a konuşan Fiat Avrupa Direktörü Gaetano Thorel, Grizzly'nin küresel bir proje olduğunu belirterek modelin Türkiye ve Latin Amerika pazarlarında rekabet etmek üzere geliştirildiğini ifade etti.
FİYATI İÇİN İDDİALI AÇIKLAMA
Yeni modelin henüz satış fiyatı açıklanmazken Thorel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Fiat yöneticisi, Grizzly için belirlenecek satış fiyatının otomotiv pazarında “şok etkisi” yaratacağını söyledi.
Grizzly'nin Avrupa'da da satışa sunulması planlanırken, modelin ailelere yönelik bir ulaşım seçeneği olarak konumlandırılması bekleniyor.
İKİ FARKLI GÖVDE SEÇENEĞİ OLACAK
Yaklaşık 4,5 metre uzunluğa sahip olacak Fiat Grizzly, Citroen C3 ve Grande Panda'da da kullanılan Smart Car platformu üzerinde geliştiriliyor.
Grande Panda'nın daha büyük kardeşi olarak konumlandırılan otomobilin klasik SUV ve fastback olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle sunulması planlanıyor.
BENZİNLİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER
Fiat, yeni modelde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik geniş bir motor yelpazesi sunacak.
Grizzly'nin Stellantis tarafından geliştirilen yeni Turbo 100 benzinli motor, 1.2 MHEV hafif hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle satışa çıkması planlanıyor.
GRİZZLY İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Gaetano Thorel, yeni otomobil için neden “Grizzly” isminin tercih edildiğini de açıkladı.
İsim tercihinin Panda ailesindeki büyüklük sıralamasından geldiğini belirten Thorel, Panda ve Grande Panda'nın ardından ailenin en büyük üyesine Grizzly adını verdiklerini söyledi.
Fiat'ın bundan sonraki hedefinin Grizzly'yi markaya özgü sempatik ve güler yüzlü bir karaktere dönüştürmek olduğunu belirten Thorel, bunun reklam çalışmalarında da görüleceğini ifade etti.