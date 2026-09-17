Fiat'tan Türkiye'yi sallayacak yeni SUV: Fiyatı şok etkisi yaratacak

İsim tercihinin Panda ailesindeki büyüklük sıralamasından geldiğini belirten Thorel, Panda ve Grande Panda'nın ardından ailenin en büyük üyesine Grizzly adını verdiklerini söyledi.

Fiat'ın bundan sonraki hedefinin Grizzly'yi markaya özgü sempatik ve güler yüzlü bir karaktere dönüştürmek olduğunu belirten Thorel, bunun reklam çalışmalarında da görüleceğini ifade etti.