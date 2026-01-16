Küresel çip krizi nedeniyle yükselen otomobil fiyatları dünya genelinde gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ekonominin de etkisiyle yaşanan bu değişiklik sonrasında Fiat, otomotiv dünyasında çok konuşulacak radikal bir öneriyle gündeme geldi. Şirket, küçük araçların yeniden ulaşılabilir olması için hız sınırlandırması ve teknolojik sadeleşme formülünü gündemine alındı

FİYATLARIN YÜZDE 60 DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Fiat CEO’su Olivier François, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin dayattığı sıkı güvenlik ve emisyon kurallarının küçük otomobilleri "sürdürülemez" bir maliyet yükü altına soktuğunu söyledi.

Ek özelliklerin ve çok sık kullanılmayan opsiyonların araç fiyatlarını yüzde 60 oranında artırdığına dikkat çeken François, mevcut tablonun dar gelirli kullanıcıyı ve gençleri otomobil sahibi olmaktan uzaklaştırdığını belirtti. Şirketin sunduğu çözüm önerisinin merkezinde ise şaşırtıcı bir hız sınırı yer alıyor.

'117 KİLOMETRE HIZ' SINIRI

İtalyan otomotiv devi Fiat küçük şehir otomobillerinin maksimum hızının 117 kilometre hızla sınırlandırılmasını teklif etti. Bu önerinin çıkış noktası ise, sadece şehir içinde ve düşük hızlarda kullanılan bir aracın, yüksek hız güvenliği için tasarlanan binlerce euro değerindeki radar, kamera ve sensör sistemlerini taşımasının maliyetleri yükselterek piyasayı yüksek oranda etkilemesi oldu.

Hız düştüğünde bu pahalı donanımlara ihtiyaç kalmayacağı için araç fiyatlarında devasa düşüşler yaşanması öngörülüyor.

ARAÇLAR SADECELEŞECEK

Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı yeni M1E sınıfı düzenlemesi de Fiat’ın bu "ihtiyaç kadar teknoloji" vizyonuyla büyük oranda örtüşüyor. Gereksiz teknolojik donanım yükünden arındırılacak bu yeni sınıfla birlikte, özellikle elektrikli şehir araçlarının yeniden halkın satın alabileceği rakamlara çekilmesi hedefleniyor. Eğer bu teklif kabul görürse, otomotiv sektöründe yıllardır süregelen "daha fazla teknoloji, daha yüksek fiyat" trendinin yerini sadeleşme ve verimlilik alacak.