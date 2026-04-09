Fiat’tan Nisan’da cazip kampanya: Ticari araçlarda 1 milyon TL’ye 0 faiz

Fiat, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanyasında 1 milyon TL’ye varan sıfır faizli kredi fırsatlarını sürdürüyor. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulysse modellerinde özel vade seçenekleri, yüzde 5 takas desteği ve peşin alım indirimleri ticari araç almak isteyenlere avantaj sağlıyor.

Fiat, Mart ayında başlattığı avantajlı finansman kampanyalarını Nisan ayında da devam ettiriyor. Nisan ayı sonuna kadar geçerli olan satış kampanyasında, model bazlı 1 milyon TL’ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri ve showroomlara özel avantajlar öne çıkıyor.

FIAT Professional, Nisan ayına özel sıfır faizli kredi fırsatlarıyla ticari araç sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor.

1. Scudo ve Ulysse Modelleri (Yerli Üretim)

FIAT Professional, Nisan 2026 dönemi için hazırladığı geniş kapsamlı kampanya ile ticari araç segmentinde iddialı kredi seçenekleri ve indirimler sağlıyor. Özellikle yerli üretim modellerde yoğunlaşan sıfır faiz avantajları, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için önemli maliyet tasarrufu yaratıyor.

Orta boy hafif ticari araç segmentinde konfor ile gücü birleştiren Scudo ailesinde vade seçenekleri, model tipine göre değişiklik gösteriyor.

2. Doblo Ailesi: Fonksiyonellik ve Verimlilik

Ticari araçların efsane ismi Doblo, Nisan ayında hem yük hem de yolcu taşıma odaklı versiyonlarıyla kampanyada yer alıyor. Doblo Combi: 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi

Doblo Cargo: 750 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi

3. Ducato Serisi: Yüksek Kapasite ve Performans

Geniş iç hacmi ve farklı gövde seçenekleriyle dikkat çeken Ducato modellerinde, lojistik ve yolcu taşımacılığına yönelik özel çözümler sunuluyor.

Ducato Van & Minibüs (16+1): 1 milyon TL kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz

Ducato Kamyonet (4200XL Versiyonu): 900 bin TL kredi için 9 ay vade ve yüzde 0 faiz

Ducato Kamyonet (Diğer Versiyonlar): 1 milyon TL kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz

4. Ek Destekler ve Alım Avantajları

FIAT Professional, sadece kredi seçenekleriyle yetinmeyerek nakit alım ve takas düşünen müşterileri de destekliyor

Yüzde 5 Takas Desteği: Mevcut aracını yenilemek isteyen müşterilere yeni ticari araç alımlarında Nisan ayı boyunca ek yüzde 5 takas desteği sağlanıyor.

Peşin Alım İndirimleri: Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için kampanya kapsamında özel peşin alım indirimleri yetkili bayilerde geçerli.

Kaynak: Ekonomi Servisi
