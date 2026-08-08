FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada

Ağustos kampanyası başladı
FIAT, ağustos ayına özel kampanyası kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde avantajlı satın alma seçeneklerini müşterileriyle buluşturdu.
Ağustos kampanyası başladı
FIAT, ağustos ayına özel kampanyası kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde avantajlı satın alma seçeneklerini müşterileriyle buluşturdu.
Kampanya kapsamında Egea ailesinden Grande Panda, 500e ve Topolino'ya kadar birçok modelde nakit indirimleri, uygun faizli kredi seçenekleri ve showroomlara özel fırsatlar sunuluyor.
Egea ve Grande Panda öne çıktı
10 yıldır satış liderliğini sürdüren Egea Ailesi'nde Egea Sedan 1.6 MT Easy versiyonu 1 milyon 384 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Egea Cross DCT Urban versiyonunda ise 200 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası uygulanıyor.
FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi Grande Panda, 115 bin TL nakit indirimle 1 milyon 494 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, isteyen müşterilere 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Her iki satın alma yönteminde de yüzde 2 takas desteği veriliyor.
Elektrikli modellerde de avantajlar var
Markanın tamamen elektrikli modeli 500e Giorgio Armani, 2 milyon 289 bin 900 TL anahtar teslim fiyatıyla showroomlardaki yerini aldı.
Şehir içi mobilite için geliştirilen Topolino modelinde ise 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim seçenekleri müşterilere sunuluyor.
Kampanya ağustos boyunca sürecek
FIAT, ağustos ayı boyunca geçerli olacak kampanyayla farklı segmentlerdeki modellerinde avantajlı finansman imkanları sunmayı sürdürecek.
Marka, kampanya kapsamındaki güncel fiyatlar ve kredi seçeneklerinin yetkili satış noktalarından ve showroomlardan detaylı olarak öğrenilebileceğini belirtti.