Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada

FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada

Otomotiv devi, ağustos ayına özel kampanyasını duyurdu. Birçok modelde nakit indirim, sıfır faizli kredi ve takas desteği sunulurken, avantajlı fiyatlar dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 1

Ağustos kampanyası başladı

FIAT, ağustos ayına özel kampanyası kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde avantajlı satın alma seçeneklerini müşterileriyle buluşturdu.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 2

Kampanya kapsamında Egea ailesinden Grande Panda, 500e ve Topolino'ya kadar birçok modelde nakit indirimleri, uygun faizli kredi seçenekleri ve showroomlara özel fırsatlar sunuluyor.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 3

Egea ve Grande Panda öne çıktı

10 yıldır satış liderliğini sürdüren Egea Ailesi'nde Egea Sedan 1.6 MT Easy versiyonu 1 milyon 384 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 4

Egea Cross DCT Urban versiyonunda ise 200 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası uygulanıyor.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 5

FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi Grande Panda, 115 bin TL nakit indirimle 1 milyon 494 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, isteyen müşterilere 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Her iki satın alma yönteminde de yüzde 2 takas desteği veriliyor.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 6

Elektrikli modellerde de avantajlar var

Markanın tamamen elektrikli modeli 500e Giorgio Armani, 2 milyon 289 bin 900 TL anahtar teslim fiyatıyla showroomlardaki yerini aldı.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 7

Şehir içi mobilite için geliştirilen Topolino modelinde ise 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim seçenekleri müşterilere sunuluyor.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 8

Kampanya ağustos boyunca sürecek

FIAT, ağustos ayı boyunca geçerli olacak kampanyayla farklı segmentlerdeki modellerinde avantajlı finansman imkanları sunmayı sürdürecek.

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FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada - Resim: 9

Marka, kampanya kapsamındaki güncel fiyatlar ve kredi seçeneklerinin yetkili satış noktalarından ve showroomlardan detaylı olarak öğrenilebileceğini belirtti.

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