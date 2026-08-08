FIAT'ta yok satacak kampanya: İndirim ve faizsiz kredi bir arada

FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi Grande Panda, 115 bin TL nakit indirimle 1 milyon 494 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, isteyen müşterilere 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Her iki satın alma yönteminde de yüzde 2 takas desteği veriliyor.