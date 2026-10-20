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Kaynak: Haber Merkezi

Fiat’ın ürün yelpazesine yeni bir küçük elektrikli otomobil eklemeye hazırlandığı belirtiliyor. Citroen’in yeniden yorumladığı 2CV için geliştirilen altyapının kullanılacağı modelin adı ve dış görünümüne ilişkin olası ayrıntılar da gündeme geldi.

FİAT, ŞEHİR OTOMOBİLLERİNDE YENİ BİR DÖNEME HAZIRLANIYOR

Fiat, kent içi kullanıma hitap eden başlangıç seviyesi otomobillerini yenilemeyi planlıyor. Bu doğrultuda hazırlanan yeni modelin, Citroen’in elektrikli 2CV projesiyle ortak bir platform üzerine kurulacağı aktarılıyor.

Citroen tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan elektrikli 2CV’nin 2028’de satışa sunulması bekleniyor. Büyük ilgi gören bu projenin ardından Fiat’ın aynı teknik temeli kullanacak aracının da tüketicilerin dikkatini çekebileceği değerlendiriliyor.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI İLERİ AŞAMADA

Fiat Tasarım Direktörü François Leboine ve şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre yeni otomobil, tasarımın tamamlanması ve teknik geliştirme bakımından elektrikli 2CV ile benzer bir seviyeye ulaştı. Buna karşın Fiat, aracın kamuoyuna tanıtılması için henüz kesin bir takvim paylaşmadı.

KOALA İSMİ FİAT’IN YENİ OTOMOBİLİNDE KULLANILABİLİR

Avrupa’da yaklaşık 15 yıldır satışta bulunan mevcut küçük modelin gelecekte elektrikli bir alternatifle değiştirilmesi hedefleniyor. İçten yanmalı motorlu seçenekleri Pandina adıyla sunulan aracın yerini alması planlanan yeni otomobilin, Fiat ailesindeki diğer modellerden farklı bir isim taşıması da değerlendiriliyor.

Grande Panda ve Grizzly SUV gibi daha büyük araçların ürün gamında yer alması nedeniyle yeni modelin Panda ismiyle satışa sunulmayabileceği belirtiliyor. Fiat’ın marka adı olarak tescil ettirdiği Koala ise otomobilin muhtemel isimleri arasında bulunuyor. Ancak bu ismin kullanılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.

FİAT’IN ELEKTRİKLİSİ AVRUPA’DAKİ E-CAR ÖNERİSİNE GÖRE GELİŞTİRİLİYOR

Yeni aracın geliştirme sürecinde Avrupa Birliği’nde gündeme gelen E-car düzenlemesinin de dikkate alındığı ifade ediliyor. Söz konusu girişim, daha küçük boyutlu elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Stellantis ve Renault Grubu, Temmuz 2025’te uzunluğu 4,2 metrenin altında olan elektrikli araçları desteklemeye yönelik bu öneriyi gündeme getirmişti. Fiat’ın yeni modelinin de söz konusu yaklaşımın öngördüğü araç sınıfına uygun biçimde tasarlanması planlanıyor.