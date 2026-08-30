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İlk kez 1980 yılında yollara çıkan ve özellikle 4x4 versiyonlarıyla hafızalarda yer edinen Fiat Panda ailesi, tarihinde bir ilke imza atarak ürün gamına bir pickup modeli ekliyor. İtalyan üretici, Citroen C3 ile aynı teknik altyapıyı paylaşan Grande Panda mimarisini hafif ticari araç segmentine uyarlayarak markanın Güney Amerika pazarındaki efsanevi temsilcisi Strada'yı tamamen yeniliyor. Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ikizlerinden türetilen yeni SUV modellerinin altyapısını kullanacak olan araç, Grande Panda’nın kübik ön tasarım çizgilerini taşıyacak.

UZUNLUĞU 4,50 İLE 4,70 METRE ARASINDA DEĞİŞECEK

Geçmişte Palio ve Argo platformları üzerine kurulan Strada, markanın yeni nesil mimarisine geçişiyle birlikte kabuk değiştiriyor. Yeni pickup modelinin gövde uzunluğu, tercih edilecek tek kabin veya çift kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 4,50 metre ile 4,70 metre arasında farklılık gösterecek. Stellantis grubunun sunduğu esnek altyapı sayesinde araç; benzinli, hafif hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle donatılabilecek.

AVRUPA PAZARI İÇİN YEŞİL IŞIK İHTİMALİ

İtalyan tasarımcı Julien Jodry’nin kaleminden çıkan çizimlerle ilk ipuçları paylaşılan modelin öncelikli hedef pazarını Güney Amerika oluşturuyor. Şimdilik Avrupa'da satışa sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da, modelin küresel ve Avrupa menşeli standartlara uygun bir altyapı üzerine inşa edilmesi, ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da getirilme ihtimalini artırıyor.