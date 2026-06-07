Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Futbolculuğu döneminde dünyanın önemli yıldızları arasında gösterilen ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie'nin Feyenoord'daki teknik direktörlük görevine son verildiği iddia edildi.

ROBIN VAN PERSIE DÖNEMİ

Şubat 2025'te geldiği görevde Feyenoord'un başında toplam 58 maça çıkan ve maç başına 1.71 puan ortalaması tutturan Robin van Persie geçen sezon PSV'nin ardından ligi ikinci sırada bitirmişti.

FEYENOORD YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI

ESPN'in bildirdiği habere göre; Feyenoord yönetimi yaptığı sezon değerlendirmesinin ardından 42 yaşındaki Hollandalı teknik adamla yollarının ayırma kararı aldı.

Kararın kısa süre içerisinde kulüp tarafından yapılacak açıklamayla resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.