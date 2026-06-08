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Feyenoord'da Robin van Persie'nin görevine son verildi.

FUTBOLCULUĞU DÖNEMİNDE FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Futbolculuğu döneminde Avrupa'da önemli izler bırakan ve kariyerinin sonlarında yolu Fenerbahçe'den de geçen Robin van Persie'nin teknik direktörlükte henüz beklenen başarıyı sağlayamadı.

ŞAMPİYONLUKTAN ERKEN KOPARAK PSV'NİN GERİSİNDE KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Feyeenord ligi PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

ROBIN VAN PERSIE'NİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bunun üzerine sezon değerlendirmesinde bulunan Feyenoord, beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle Robin van Persie ile yollarını ayırma kararı aldı.

FEYENOORD KARARINI AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.