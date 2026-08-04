Kaynak: İHA

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrasıyla müzikal şölen sunan besteci, söz yazarı ve yorumcu Fettah Can geniş repertuarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonlarına doğru çocukluk arkadaşı Bursaspor Basketbol Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin’e seslenen ünlü sanatçı Sezgin’e Bursaspor markasına kattığı değer ve Bursa şehrini Basketbol Süper Ligi’nde önemli bir yere getirdiği için teşekkür etti.



SÜRPRİZ BURSASPOR MARŞI

Başkan Sezer Sezgin ile yaptığı Bursaspor sohbetinin ardından bombayı patlatan ünlü sanatçı tüm Bursaspor taraftarına Bursaspor’un yeni sezonu için yazdığı özel marşın müjdesini verdi. Önce marşın kısa nakaratını seslendiren ünlü sanatçı Açık Hava Tiyatrosu’nun Bursaspor tezahüratlarıyla inlemesinin ardından "Çıkarın cep telefonlarınızı, girin kayda, ortalık karışsın, ne olacaksa olsun" diyerek yeni Bursaspor marşını yüzlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Nakarat kısmı "Şehir şehir geze geze, rakipleri eze eze, Süper Lig kupasını koyarız yine müzemize" şeklindeki marş Bursalılardan tam not aldı.