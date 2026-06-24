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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü ve adli makamların koordinasyonunda terör örgütünün finansal ve hücresel mekanizmalarına yönelik yürütülen kararlı mücadele, kapsamlı bir operasyonla devam etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla operasyonun bilançosu ve detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

42 İLDE EŞ ZAMANLI KOORDİNASYON

Dev operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve ilgili illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin titiz saha araştırmaları ve teknik takipleri neticesinde net koordinatları belirlenen hücre evleri ve adreslere baskınlar yapıldı.

ÖRGÜTÜN GÜNCEL VE FİNANS YAPILANMASI HEDEF ALINDI

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin örgüt içindeki faaliyet alanları ve üstlendikleri roller şu şekilde detaylandırıldı:

Sorumlu Düzeyde Faaliyet: Örgüt hiyerarşisinde yönetici ve sorumlu düzeyde faaliyetlerini aktif olarak sürdürmek,

Finansal Kaynak Sağlama: Örgütün yeniden toparlanma çabalarına mali destek sağlamak ve para trafiğini yönetmek,

Gizli İletişim: Kripto haberleşme yöntemleri ve ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden örgütsel iletişimi devam ettirmek,

Hücresel Yapılanmalar: Örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde aktif rol oynamak.

237 GÖZALTI, 128 TUTUKLAMA

Yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 237 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 128'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 61'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat ve KOM başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."