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Kaynak: İHA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 61 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

FETÖ'NÜN FARKLI YAPILANMALARINA YÖNELİK OPERASYON

Açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA ŞÜPHELİLERİN;

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,

FETÖ'ye finansal destek sağladıkları,

Ankesörlü telefonlar üzerinden örgütsel iletişim kurdukları,

Örgütün güncel, öğrenci, finans ve mahrem yapılanmalarında yer aldıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Mücadelemiz kararlılıkla sürecek

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denilerek operasyonlarda görev alan polis ekipleri, istihbarat birimleri, KOM ve TEM Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.