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Kaynak: İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı.

İzmir merkezli Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 41'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

22 EV DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen titiz istihbarat çalışmaları sonucunda, örgüt mensuplarının 'öğrenci evi' adı altındaki hücre evlerinde yeniden örgütsel faaliyet yürütmeye başladıkları tespit edildi. İzmir genelinde örgüt tarafından finanse edilen toplam 22 hücre evinin bulunduğu, sorumlu şahısların bu evleri sıkı gizlilik kuralları çerçevesinde yönettikleri belirlendi. Öğrencilerin barındığı bu evlerin kira, gıda ve temel ihtiyaçlarının da tamamen örgüt fonlarından karşılandığı tespit edildi.

KOD İSİM, MASKELİ PARA TRANSFERİ VE YURT DIŞI KAMPLARI

Soruşturma dosyasında, örgütün güncel yapılanmasında izlediği yeni yöntemler de gözler önüne serildi. Hücre evlerinden sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 6 şüphelinin, kimliklerini gizlemek amacıyla kod isim kullandıkları belirlendi. Örgütsel para transferlerinin takibe takılmamak için çeşitli maskeleme yöntemleriyle gerçekleştirildiği, ayrıca bazı şüphelilerin 'yurt dışı gezisi' maskesi altında örgütün yurt dışındaki eğitim kamplarına katıldıkları tespit edildi.

41 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında yakalanan 80 şüphelinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri bugün tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli doğrudan ceza infaz kurumuna teslim edilirken, dosya kapsamında firari konumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.