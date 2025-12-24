Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.G. isimli şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan 2019 yılında hakkında işlem yapıldığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen polis ekipleri şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında da yer aldığı belirlenen şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.