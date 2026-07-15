Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 10’uncu yılına girdi.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’a 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası kayyımlık görevi aldıkları şirketlerin son durumuyla ilgili bilgi sorularını iletti. TMSF Başkan Yardımcısı Güçlü Şirin ise bilgileri Munyar’a paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1497 şirketin/mal varlığı değerinin kayyımlık görevinin Fon’a verildiği belirtilirken, 65 şirkete pay kayyımı, 92 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atandığı ifade edildi.

667 şirketin/mal varlığı değerinin kayyımlık kararı ilgili yargı mercilerince kaldırıldığı da aktarıldı.

1 MİLYAR 66 MİLYON DOLAR SATIŞTAN KAZANÇ

Munyar, TMSF Başkan Yardımcısı Güçlü Şirin’in TMSF ile ilgili verdiği bilgilerdeki hesaplamaları satışı gerçekleşen şirketlerden elde edilen gelirleri güncel kur üzerinden hesapladı.

1 milyar 66 milyon doları müsadere edilen şirketlerin satışından doğrudan Hazine’ye aktarılan olmak üzere 1 milyar 575 milyon doları bulduğunu Munyar hesapladı.

Munyar son sözünü “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 10’un yılında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili son durum böyle…” şeklinde bitirdi.

DEV ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Koza İpek Holding, Boydak Holding (Erciyes Anadolu Holding), Naksan Holding, Dumankaya ve Fi Yapı, Aydınlı Giyim, Sürat Kargo, Uğur Soğutma ve Maydonoz Döner gibi dev şirketlere TMSF tarafından kayyum atanmıştı.