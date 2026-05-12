Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmak için sınav sorularını sistematik şekilde çalan terör örgütü FETÖ’nün geçmişteki usulsüzlükleri gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2014 yılındaki ALS sınavına ilişkin derinleştirdiği teknik ve fiziki takipte yeni verilere ulaştı.

SORULARI ALIP ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITMIŞLAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin sınav sorularına önceden eriştiği, bu soruları örgüt hücrelerindeki mensuplarına dağıttığı ve sınavda toplu usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında hem soruları servis eden "mahrem imamlar" hem de bu sorularla haksız kazanç sağlayan isimlerden oluşan 7 kişilik liste hazırlandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada; İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde belirlenen adreslere şafak vakti baskınlar düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.





