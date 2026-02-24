Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT Başkanlığı'yla kolluk kuvvetlerinin birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılandıkları tespit edilen 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.



Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.