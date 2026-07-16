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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kurumun hazırladığı rapor doğrultusunda FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, 11 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.