Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Mersin odaklı operasyonun kapsama alanı; Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum illerini kapsadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 43 kişi gözaltına alındı.

KAMU GÖREVLİLERİ MERCEK ALTINDA

Gözaltına alınan zanlıların profili, örgütün sızma ve kadrolaşma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yakalananlar arasında: 3 aktif kamu personeli, 16 ihraç edilmiş eski kamu görevlisi ve 24 sivil şüpheli bulunuyor.

"SİGNAL" VE "YUSUF AİLELERİ" DETAYI

Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri, finansal trafiğin nasıl yönetildiği oldu. Zanlılardan H.K.’nin, kriptolu haberleşme uygulaması "Signal" üzerinden yurt dışındaki örgüt üyeleriyle temas kurduğu belirlendi.

Şüpheli H.K.’nin, örgüt içinde "Yusuf ve Yusuf aileleri" olarak adlandırılan mensuplar için yardım talebinde bulunduğu, çevresindeki örgüt üyeleri adına açtırdığı banka hesaplarını "havuz" olarak kullandığı, yurt içi ve yurt dışından gelen paraların dağıtımını bizzat organize ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 43 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın dijital veriler ve banka hareketleri üzerinden genişletilmesi bekleniyor.