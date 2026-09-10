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Kaynak: DHA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan FETÖ şüphelilerin yurt dışına illegal yollardan kaçma girişimlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Datça ilçesi açıklarında, uluslararası sulara yakın bölgede yasa dışı yollarla kaçma hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince durduruldu. Operasyonda 9 FETÖ mensubu ile 1 tekne kaptanı yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan teknede yapılan aramada 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan M.S. (43), S.B. (39), Y.G. (42), H.A. (37), M.D. (44), N.K. (57), M.K. (36), D.G. (40), H.A. (35) ile 'örgüte yardım etmek' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan tekne kaptanı H.Y. (30) bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.