Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle el konulan şirkette hisse ortağı olduğunu, KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığını, FETÖ üyeliğinden haklarında yasal işlem yapılan kişilerin ailelerine finansal destek sağladığı, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Mahkeme, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.