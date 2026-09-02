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Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran D.L., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirtti. Şüphelilerin kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıttığını ve kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söylediklerini ifade eden D.L., bu kişiler tarafından baskı altına alınarak yönlendirildiğini ve yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ile ziynet eşyalarını elden verdiğini ifade etti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si Antalya’da, 1’i ise başka ilde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 3 cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

KORSAN TAKSİYE 100 BİN TL CEZA

Yapılan çalışmalarda olay sırasında korsan taksi kullanıldığı da belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.