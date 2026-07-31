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FETÖ'nün kumpas davalarında hapis yatan emekli albay Alican Türk'e askeri tesislere giriş yasağı getirildi. Türk'ün karara ilişkin yürütmeyi durdurma talebi de Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Karar sonrası Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Alican Türk, "Orduevine giriş yasağı getirilen başka komutan ve arkadaşlarımın açtığı davalarda diğer mahkemeler hep "Yürütmenin Durdurulması" yönünde karar verirken; benim başvuruma verilen ret kararı hukuk adına hem üzücü hem acı acı düşündürücüdür" dedi.

‘YAZDIKLARIMIZ OKUNMUYOR MU?’

İtiraza verilen yanıtta "idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telâfisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur” denilmesine tepki gösteren Türk, “İnsaf yahu! Avukatımın verdiği 18 sayfalık dosyanın bütün içeriği zaten idarenin verdiği kararın neden keyfî ve hukuka açıkça aykırı olduğunu madde madde ortaya koyuyor. kararın ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç zararlar tek tek anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu duruma yönelik “İnsanın aklına ister istemez ‘Bu yargıçlar dosyada yazılanları hiç okumuyor anlaşılan’ diye soru işaretleri takılıyor” yorumunda bulunan Türk, sözlerine şöyle devam etti:

‘SUSMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ’

Yasak kararının gerekçesinde paylaşımlarımın TSK’yi küçük düşürmeye yönelik olduğu iddia ediliyor. Hayatım boyunca TSK'nın yüceltilmesinden başka bir faaliyetimiz olmamıştır. Aksine, TSK'yı küçük düşürenler, itibarsızlaştıranlar varsa, işte onlar bu keyfî yasakların altına imza atanlardır ve o kişilerle hukuk önünde sonuna kadar mücadele edilecektir. Dosyaya eklenen paylaşımlarımın önemli bir kısmı çözüm sürecine yönelik eleştirilerimden oluşuyor. Bu yasaklamanın Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sürecin risklerini en iyi bilecek ve tepki gösterecek kişiler askerler. Bu kararlarla askerleri de sindirmek, susturmak istiyorlar ama susmayacağız."