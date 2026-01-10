Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evli olan Ahmet Kurucan, “Fitne zamanında susmak mı konuşmak mı” başlıklı bir Youtube programı yaptı.

Gülen’in damadı Ahmet Kurucan’ın “fitne” diyerek sahneye çıkması Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen’i kızdırdı.

Hatırlayalım…

Amcası Fethullah Gülen henüz ölmemişken Gülen’in Pensilvanya’daki “Kestane Kampı” adını verdikleri malikaneden kaçırıldığını söyleyen Ebuseleme Gülen bu gurubun miras peşinde olduğunu söylemişti.

FETÖ içindeki miras kavgası yeniden alevlendi.

Ahmet Kurucan X paylaşımı

GÜLEN’İN YEĞENİNDEN, GÜLEN’İN DAMADININ ‘FİTNE’ ÇIKIŞINA YANIT

Yeğen Ebuseleme Gülen, damat Ahmet Kurucan’a şöyle yanıt verdi:

“Sayın Ahmet Kurucan

Hocaefendi’nin vefatının hemen ardından,

Henüz toprağı dahi kurumadan,

Eşiniz Zehra Kurucan kardeşleriyle birlikte Adem Kalacın evini basıp,

''Dayımdan bana ne miras kaldı? Eğer hakkımı vermez ve üzerini kapatırsanız gider Ahmet Dönmez’e konuşurum'' diyerek,

Adem Kalaç üzerinden Cevdet Türkyolu’nu tehdit etti mi?

Zehra Kurucan’ın bu tehdidi üzerine,

Cevdet Türkyolu Hocaefendinin tüm ailesini toplayıp,

Hocaefendi’nin çantasını tüm cemaatten gizli bir şekilde ikinci kez açtı mı?

Hocaefendi’nin çantasında,

kampta kendisini ziyarete gelen bebeklere bir gün takabilmek için biriktirdiği az miktarda çeyrek altın vardı.

Her bir Yeğene yedi çeyrek altın düşecek şekilde Hocaefendinin emaneti teslim alındı.

Peki ya sonrasında Hocaefendiden kendisine kalan mirastan hoşnut olmayan Eşiniz Zehra Kurucan, Ahmet Dönmez’e konuşurum diyerek Cevdet Türkyolu’nu tehdit ederek daha neler aldı Ahmet Kurucan?

Siz Karı-Koca Fitne Zamanı susmak için sus payınızı iyi aldınız Ahmet Kurucan!

Çok yüklü miktarda sus payı aldınız!

Allah hepinizi ıslah etsin!”

Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen

VE GELİN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen’in eşi Afra Gülen ise güncel bir video çekerek FETÖ’deki miras kavgasına girdi.

“Uzun bir süredir sustum” diyen Afra Gülen şunları söyledi:

“Bu zaman zarfında cemaatimizin içinde yaşanan olayları dikkatle takip ettik. Ancak artık suskunluğun mümkün olmadığı, konuşmanın bir sorumluluk haline geldiği bir noktadayız. Bugün burada konuşmamın sebebi ne bir öfkedir, ne de bir intikam duygusudur. Bu konuşma hizmet hareketinin bir ferdi olarak bugün cemaatimiz içinde yaşanan bunca yanlışları görüp de bile bile susmanın ağırlığını, vicdanında taşıyan bir insanın konuşmasıdır. Çünkü artık çok iyi biliyoruz ki, bilerek sustuğumuz her yanlış, sadece içinde bulunduğumuz yapıyı değil, bizleri de içerinden çürütmektedir.”