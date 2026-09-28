Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Nizip ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. tespit edildi. Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.