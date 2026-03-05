Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı.
Hakkında uzun süredir yakalama kararı bulunan Sakınan, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sakınan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:
"02.03.2026 tarihinde Ankara ilinde yakalanan ve gözaltına alınan ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan SAKINAN;
Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mevcut delil durumuna istinaden tutuklamaya sevk edilmiş olup şüpheli hakkında 05.03.2026 tarihinde Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir. "