Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir operasyon düzenledi. İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Baskında FETÖ firarisi eski astsubay yakalandı.

HÜKÜMLÜ ASTSUBAY YAKALANDI

Operasyonda, FETÖ'ye üye olmaktan dolayı hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumdaki 39 yaşındaki eski astsubay M.A. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü M.A., emniyetteki gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, infazının gerçekleştirilmesi için cezaevine sevk edildi.