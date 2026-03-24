Söz konusu suç, 15 Haziran 2022’de TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifiyle gündeme gelmiş, o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, teklifin kapsamına dikkat çekerek düzenlemenin geniş yorumlara açık olduğunu savunmuitu. Özellikle siyasi söylemler üzerinden örnekler veren Özel, yasanın yalnızca sıradan vatandaşları değil, üst düzey siyasetçileri de kapsayabilecek şekilde yorumlanabileceğini ifade etmişti.

2022 YILINDA YASANIN ZEMİNİ NASIL HAZIRLANDI?

Komisyonda en kritik tartışmalardan biri ise “Bu kanundan gazeteciler etkilenir mi?” sorusu etrafında şekillendi. Özel’in bu sorusuna, teklif sahibi Feti Yıldız net bir şekilde “Yargılanmayacaklar” yanıtını verdi. Ancak Özel, bunun aksine, düzenlemenin ileride gazeteciler üzerinde bir baskı aracına dönüşeceğini savunarak “Bu suçtan bal gibi gazeteci yargılanacak” sözleriyle itiraz etti.

Komisyon görüşmelerinde yalnızca siyasetçiler değil, yargı temsilcileri de çekincelerini dile getirdi. Bugün Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı olan İhsan Baştürk, o gün yaptığı sunumda özellikle “alenen yayma” ifadesinin sınırlarının belirsizliğine dikkat çekti. Sosyal medyada bir içeriğin beğenilmesi, paylaşılması ya da yeniden dolaşıma sokulmasının suç kapsamına girip girmeyeceğinin açık olmadığını belirten Baştürk, bu durumun farklı uygulamalara ve mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, “gerçeğe aykırı bilgi” kavramının nasıl belirleneceği ve hâkimlerin bu konuda nasıl bir ölçüt kullanacağı da tartışmalı başlıklar arasındaydı. Baştürk, öngörülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının da suçlar arasında orantısızlığa yol açabileceğini ifade etti. Ancak bu uyarılar komisyonda karşılık bulmadı; hatta bazı siyasi isimler tarafından sert şekilde eleştirildi.

Yasa kabul edildikten sonra ise tartışmaların odağı giderek uygulamaya kaydı. Özellikle basın ve ifade özgürlüğü açısından düzenlemenin nasıl kullanılacağı, kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. İktidar cephesi, düzenlemenin dezenformasyonla mücadele için gerekli olduğunu savunurken; muhalefet ve basın örgütleri, yasanın muğlak ifadeler içerdiğini ve keyfi uygulamalara açık olduğunu ileri sürdü.

YASANIN SON KURBANI İSMAİL ARI OLDU

Bugün gelinen noktada, bu tartışmalar somut örneklerle yeniden alevlenmiş durumda. Son olarak gazeteci İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelişme, komisyonda dile getirilen “gazeteciler yargılanacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, düzenlemenin sınırları ve uygulanma biçimi konusunda kamuoyundaki endişeleri de artırdı.

Ortaya çıkan tablo, bir yandan dezenformasyonla mücadele ihtiyacını tartışmaya açık bırakırken, diğer yandan ifade özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki hassas dengenin nasıl kurulacağı sorusunu daha da kritik hale getiriyor.