Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Özer’e verilen hapis cezası sonrası çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

İKTİDARA GÖNDERME

Yıldız, sosyal medya X hesabından "Meraklısına notlar" adlı paylaşımında, hükümlerin öfkeyle değil, hukuk ile kurulması gerektiğine vurgu yaparak, "Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır" dedi.

Yıldız, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Meraklısına notlar:

Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür.

Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken, kanunları doğru yorumlamak, isabetli uygulamakla yükümlüdür.

Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır.

Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır."

BAHÇELİ’DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, söz konusu karara tepki göstermişti.

Bahçeli, paylaşımında kararın "evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini" belirterek, "Terörsüz Türkiye" amacıyla da "taban tabana zıtlık" taşıdığını ifade etmiş, öte yandan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının "sorunlu" olduğunu belirtmişti.