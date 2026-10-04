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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki “şüpheli” ve “sanık” tanımlarına değinerek masumiyet karinesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paylaşımına “Meraklısına not” ifadeleriyle başlayan Yıldız, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinde şüphelinin, soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişi; sanığın ise kovuşturmanın başlamasından hüküm kesinleşinceye kadar suç şüphesi altında bulunan kişi olarak tanımlandığını hatırlattı.

“MADDİ GERÇEKLİĞE ULAŞMAK HEDEFLENİR”

Ceza muhakemesinin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, sürecin suç konusu fiilin işlenip işlenmediğinin, işlenmişse failin kim olduğunun ve fail ile eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesini amaçladığını ifade etti.

Yıldız, bu süreç sonunda eyleme uygun yaptırımın belirlenerek maddi gerçekliğe ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“SUÇLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ ASILDIR”

Masumiyet karinesine özellikle vurgu yapan Yıldız, hakkındaki karar kesinleşinceye kadar kişinin suçlu kabul edilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Masumiyet karinesi gereğince maddi gerçekliğe ulaşana kadar yani suçu işlediği iddia edilen kişi hakkında verilen karar kesinleşinceye kadar kişinin şüphe altında olması yani suçlu olduğunun kabul edilmemesi ve buna uygun davranılması asıldır.”

“MUTLAK, VAZGEÇİLMEZ EVRENSEL BİR TEMEL HAKTIR”

Yıldız, masumiyet karinesinin herhangi bir şart altında sınırlandırılamayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Masumiyet karinesi hiçbir şart altında sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak, vazgeçilmez evrensel bir temel haktır.”

Bu hakkın kişinin kendi iradesinden dahi bağımsız olduğunu belirten Yıldız, suçun ikrar edilmesi halinde bile masumiyet karinesinin herkes tarafından gözetilmesi gereken “zorunlu çekirdek hak” niteliğinde olduğunu ifade etti.