MHP'li Feti Yıldız, Sabah'tan Yavuz Donat'a konuştu. Bir siyasi partide yaşanan kumar oynama skandalını anlattı. Tabela partisi olarak adlandırılan partilerin içinde dönen "kumar" skandalını anlattı.

Yavuz Donat'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

Sohbette... Feti Yıldız'ın bir sözü dikkatimizi çekti... Kumar, bahis ve siyasi parti tabelası.

Rica ettik... Konuyu açmasını istedik.

"Meclis'te anlattım... MHP'nin Kızılcahamam kampında da anlattım... Herkes kahkahayı bastı" dedi.

Ve... Bir kez daha anlattı... Acı ama gerçek... Duymayan kalmasın.

Adana'da bir parti kurulur... Tabelası asılır... Demokrasi, Özgürlük, Eşitlik, Emek ve Milliyetçi Toplum Partisi.

Tabela bahane... Mekânda kumar oynanmaktadır.

Polis baskın yapar... Ama direnişle karşılanır.

Direniş... Burası bir siyasi partidir... Demokrasinin vazgeçilmez unsurudur... Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetlenebilir... Ve Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilir... Buraya girmekte ısrar ederseniz suç işlemiş olursunuz... Görevden alınırsınız.

Polis, partiye(!) giremez... Ve bu olay birkaç kez tekrarlanır... Sonuç aynı... Parti(!), polise kapalı.

ANAYASAL GÜVENCE

Merak ettik... Olayın sonrasını sorduk... Feti Yıldız anlattı.

Partiye(!) baskın olunca... Genel başkan(!) ve üyeler(!) direnince... Polis, masalardaki kumarhane fişlerini, oyun jetonlarını gösterir... Kağıtlar... Kumarda kim kazanmış? İsimler... Notlar... Ne ararsanız var.

Parti başkanı(!) direnişi sürdürür:

- Bunlar kamuoyu yoklaması notları... Anket sonuçları... Onları değerlendiriyoruz... Karışamazsınız... Anayasa güvencesi altındayız.

DUYMAYAN KALMASIN

Sorduk... Daha sonra... Daha daha sonra... Neler oldu?

Polis... Partiye(!) birkaç kez baskın yapmış.

Ve nihayet... Güç de olsa... Parti(!) kapatılmış.

Feti Yıldız, bunları mutlaka televizyonda anlatmalı... Canlı yayında.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türkiye'de 189 siyasi parti var ama... Bunlardan kaçı seçime katılabilir?

Feti Yıldız'ın yanıtı:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun 2026/159 sayılı kararına göre seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41."

Ya geriye kalan 148 parti? Seçime katılmaları imkânsız.

Öyleyse... Bu kadar parti neyin nesi?.. Ne partisi?

İlginç değil mi?

ADI PARTİ AMA...

Feti Yıldız... Yılların siyasetçisi... Yine ilginç bir şey söyledi:

"Son milletvekili seçimlerine katılan 24 siyasi partiden 14'ü, binde bir ile binde iki arasında oy almıştır."

Partinin adı var ama... Hepsi o kadar.

"Ses var, görüntü yok" misali.