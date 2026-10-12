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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ‘Terörsüz Türkiye’ olarak isimlendirilen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘KASIM SONUNA KADAR SONUÇ ALINIR’

Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuşan Yıldız, Sürecin geleceği ve hukuki düzenlemelerin işlerlik kazanması ile ilgili soruya yanıt verdi.

Yıldız, "Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar" dedi.

‘YASADAN 2800 KİŞİ FAYDALANACAK’

Süreçten ve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu ifade eden Yıldız, örgütün üst düzey yönetiminde görev almış yaklaşık 230 kişinin ise kanundan faydalanamayacağını ifade etti.

Yıldız şöyle konuştu, "Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak. Ama... Şunu da herkes bilsin ki... Terör örgütünün kurucu kadrosu... 1984'ten bugüne kadar, sözde örgütün üst düzey yöneticileri... Ki... Sayıları 230 civarında... Kanundan faydalanmazlar."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrılarla başlayan ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçte ilk olarak İmralı'da bulunan bebek katili ve terörist Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu. Ardından sürecin siyasi ve hukuki zeminini oluşturmak amacıyla TBMM çatısı altında "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulmuştu.

Gelişmelerin ardından örgütün silah bırakma adımları takip edilirken, komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis gündemine taşındı. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen çerçeve yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda da geniş bir siyasi uzlaşıyla kabul edilmişti. Yapılan son açıklamalarla birlikte, sürecin kasım ayı sonuna kadar tamamlanarak terör suçlularına yönelik hukuki prosedürlerin başlatılması bekleniyor.