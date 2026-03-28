TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında lider Bursaspor deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşarken maç sonu olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile geçmişte Bursaspor’da oynayan Fethiyesporlu Yusuf Türk arasında sözlü tartışma yaşandı.



Mustafa Er, “Sen bu kulüpten ekmek yedin, hareket yapamazsın. Terbiyesizlik yapma. Ben senin niye yaptığını çok iyi biliyorum. Sen hainsin” dedi. pic.twitter.com/mnWc3TPVsw — Olay Final (@olayfinal1) March 28, 2026

MUSTAFA ER İLE YUSUF TÜRK ARASINDA TARTIŞMA

Maçın tamamlanmasının ardından ise Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile geçmişte yeşil-beyazlı ekipte oynayan Fethiyesporlu Yusuf Türk arasında sözlü tartışma yaşandı.

Er, “Sen bu kulüpten ekmek yedin, hareket yapamazsın. Terbiyesizlik yapma. Ben senin niye yaptığını çok iyi biliyorum. Sen hainsin” dedi.

BURSASPOR BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Enes Çelik, “Bursaspor’un Süper Lig’de olmaması değerini düşürmez. Bursaspor’un Süper Lig’e ihtiyacı yok; Süper Lig’in Bursaspor’a ihtiyacı var.

Bu kadar skora etki eden hakem hatalarını artık ‘hata’ olarak görmüyorum. İstenmiyorsak açıkça söyleyin. Bu kadar şartlı şekilde maçımıza çıkan personel atanıyorsa, bu kadar emek veriyoruz bizi de boşuna uğraştırmayın. 600 kilometre yol giden taraftarımıza üzüldüm…” ifadelerini kullandı.

BURSASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

68 puanla ligde liderliğini sürdüren Bursaspor, önümüzdeki hafta evinde kritik mücadelede Mardin 1969 Spor’u konuk edecek.

Güney Doğu Anadolu temsilcisinin ise ligde 61 puanı bulunuyor; Mardin 1969 Spor, yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek.

Ligin bitimine 4 hafta kala yeşil-beyazlı ekibin en yakın takipçisi, 1 maç eksiği bulunan 62 puanlı Aliağa FK.