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Kaynak: İHA

Fethiye'nin Foça Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bölgede bulunan huzurevi binasına kadar ulaştı. Alevlerin yapıyı doğrudan tehdit etmeye başladığı kritik anlarda, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri ve kurtarma görevlileri tereddüt etmeden binaya girdi.

YAŞLI ÇINARLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Yoğun duman ve yaklaşan yangın tehlikesine aldırmayan emniyet mensupları, huzurevi sakinlerini güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için seferber oldu. Tahliye esnasında hareket etmekte ve yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşlar, polis memurları tarafından sırtlara alınarak binadan uzaklaştırıldı ve güvenli alanlara nakledildi.

KAHRAMANLIK ANLARI POLİS KAMERASINDA

Ekiplerin alevler ve dumanlar arasında yürüttüğü tahliye operasyonu ve yaşlıları sırtlarında taşıdığı anlar polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis memurlarının gösterdiği bu fedakarlık ve hızlı müdahale, huzurevi sakinlerinin zarar görmesini engelleyerek felaketin önüne geçti.