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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek geniş bir bölgeye yayıldı.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Eski Gökçeovacık mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yükselen dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangın söndürme çalışmalarına 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personel katılıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.