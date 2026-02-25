Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında ağır hapis cezaları bulunan firarilerin de yer aldığı 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda otomatik silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iki ayrı villaya önceki gün eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda H.İ.Ö., M.K., İ.A., F.F.S., F.S., Ö.Ç., K.D., A.V., E.K., E.O., K.Ş. ve Z.D. isimli toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Villalarda yapılan aramalarda Uzi ibareli otomatik tabanca ve şarjörü, 179 adet fişek ile 94 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan incelemede H.İ.Ö.’nün dolandırıcılık ve hükümlü kaçma suçlarından 18 aranma kaydı bulunduğu ve hakkında 30 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.K.’nin ise çeşitli suçlardan 7 aranma kaydı ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İ.A.’nın da dolandırıcılık suçundan 3 aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A., M.K. ve H.İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp çocuklar devlet korumasına alındı

Operasyonda yakalanan şüphelilerden A.V. ve E.K.’nin kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan küçük yaştaki 2 çocuk ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Kabul Çocuk Evleri Sitesi’ne teslim edildi.