Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’nde bir tersanede bulunan ahşap teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler teknenin tamamını sararken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının diğer teknelere yayılmaması için yoğun çaba harcarken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.