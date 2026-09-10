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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Nif Mahallesi’nde sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp arazide ulaşımın güç olduğu bölgede alevlere hava araçları ile müdahale edildi. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.